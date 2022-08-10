法国警方在巴黎机场开枪击毙一持刀男子

（早报讯）法国警方星期三（8月10日）在巴黎戴高乐机场开枪打死一名持刀男子。

巴黎警察局说，“警察在戴高乐机场制服了一名持刀的危险人士”。

戴高乐机场（Charles de Gaulle）一名工作人员说，事件发生在早上约8时20分（新加坡时间下午2时20分），一名无家可归的男子在机场的2F航站楼骚扰安全人员，随后被警员带走。

据了解，这名男子在被带走时还不断高声喊叫。他在被带走后不久又再次折返，这次还掏出一把刀。

目击者说，“一个大块头的有色人种向警察挥舞着一把看起来像刀的东西。警方命令他停下，但他却继续朝他们（警方）前进，一名警员向他开了一枪。”

男子遭枪击后被紧急送院，但不治身亡。警方认为，这起事件与恐怖主义无关。

分裂、仇恨与暴力的阴霾自2015年起便始终笼罩在法国上空，法国安全部队对恐怖袭击事件一直保持高度警惕。

2015年1月，法国讽刺漫画杂志《查理周刊》（Charlie Hebdo）因刊登数幅伊斯兰先知漫画遭两名武装分子袭击，造成17人死亡；2016年7月，一名神父在诺曼底教堂被两名袭击者割喉致死，攻击者随后被警方击毙；2017年10月，两名女子在马赛火车站被刺身亡，极端组织伊斯兰国（IS）宣称对此事负责。