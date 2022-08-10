法国西南部野火肆虐 数千人被迫撤离

（早报讯）创纪录热浪导致天气持续干旱，法国西南部地区野火再起。为遏制火势，当局出动1000多名消防员和多架直升机洒水救火，大部分居民被迫撤离。

法国官员星期三（8月10日）说，法国西南部吉伦特省朗迪拉镇（Landiras）星期二下午爆发野火，约6000公顷的松林被烈火吞没，十余座房屋被烧毁，近6000人被迫撤离。

据悉，这场野火火势来得十分凶猛，目前已蔓延到西南部的朗德（Landes）省，并正向连接波尔多（Bordeaux）市和西班牙A63快速公路地区蔓延。

狼德省是加斯科涅沙洛斯（Landes de Gascogne）自然公园的所在地，其中的松林、湿地和海洋海岸线是重要的自然保护区。每年夏季，附近的沿海地区都吸引大量游客前去旅游，所幸目前无人受伤。

一名居住在当地的30岁妇女德蕾说，他们一家一收到紧急撤离令，便立刻逃离家园，临走前只带走家里的两只猫、鸡和重要文件。

德雷说：“村里的每个人都爬上屋顶视察发生了什么事，但在十分钟内，一股浓烟变得巨大。”

官员警告说，大火产生的浓雾极大地影响能见度，目前当局已将快速公路的限速降至每小时90公里。若火势持续蔓延，当局可能会下令完全关闭快速公路。

今年7月，吉伦特省才刚遭遇两场野火袭击，共有2万公顷的森林被焚毁，四万多居民被迫撤离。

当局认为，这场大火可能是该地区的泥炭土壤中仍留有先前火灾遗留下来的火苗。

此外，法国南部的洛泽尔省和阿韦龙省、西部的缅因-卢瓦尔省也发生山火。法国南部的山火已导致近600公顷土地遭烧毁，西部的山火也已延烧了650公顷。