日本统一教称 成员收到死亡威胁

（早报讯）日本“世界和平统一家庭联合会”（FFWPU，简称统一教）星期三（8月10日）说，自前首相安倍晋三遭枪杀后，统一教的信徒及其家人便面临骚扰和死亡威胁。

统一教主席田中富弘说，“未经证实的信息表明（嫌犯的）动机与统一教的捐款有关，以及媒体对我们组织的过度报道，使成员们面临许多伤害威胁。”

田中说，一些成员因此面临辞职压力，或是看到他们的孩子因受霸凌无法上学。他补充说：“我们在日本的教会一直受到死亡威胁，接到威胁电话说‘我们会杀了你’。”

报道指出，安倍遇害使日本民众愈发关注统一教与日本政客之间的关系。由于安倍的外祖父、前首相岸信介与统一教关系密切，安倍生前领导的自民党派系中也有不少政客与统一教有关系，包括安倍的胞弟、前国防部长岸信夫。

田中还否认了统一教曾在众多政党中挑选并支持自民党，但承认统一教与自民党在反对共产主义方面有着共同的理念。

暗杀事件后，日本国内的舆论不断曝出自民党与统一教关系密切，给现任首相岸田文雄的政权带来强烈危机感。因此，岸田在第二次内阁改组前，更换了19名内阁部长中的14人，其中有七名部长承认与统一教有交集。

岸田在8月6日的记者会上说：“我个人与这个团体没有关系。”他同时要求内阁成员“不管是被委任还是已经在任的内阁部长、副部长，都要诚实审查和汇报自己与组织的关系”，希望能以此打消民众对政府的疑虑。

分析认为，岸田为了避开在秋季临时国会上被在野党追责，所以更换了与统一教有关联的内阁官僚，以谋求重新提振政权。