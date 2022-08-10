爱尔兰禁止跨性别女子参加女子橄榄球比赛

（早报讯）近年来，跨性别者参与体育竞赛屡屡引发争议，一些国际体育赛事为了保证比赛的公平性相继颁发了限制措施，阻止跨性别者参赛。

爱尔兰管理机构星期三（8月10日）说，在对跨性别政策进行审查后，爱尔兰橄榄球联盟（IRFU）将在即将到来的赛季中禁止跨性别女性参加女子触式橄榄球比赛。

IFRU说，这项决定是基于医学和科学证据，符合世界橄榄球的指导方针。从本赛季开始，只有出生时被登记为女性的球员才能参加女子触式橄榄球比赛。

这项政策一出就直接导致两名“男跨女”的注册球员被迫弃赛。IFRU说，目前也与相关球员进行了磋商，后者仍可以在运动中保持活跃，例如选择标记或接触橄榄球、当裁判或教练等。

IFRU在声明中指出，“IRFU敏锐地意识到，对于相关人员和更广泛的性少数群体（LGBT）而言，这是一个敏感且具有挑战性的领域。（IFRU）将继续与受影响的人合作，提供支持以确保他们能继续参与比赛”。

然而，对于“女跨男”的跨性别者，IFRU却表示若该球员提供了书面声明并进行了风险评估，他们则将允许继续参加男性类别的比赛。

IFRU橄榄球经理休斯说，有些人可能对政策的变化感到失望，但它“完全是基于与安全相关的新研究”。

去年，世界橄榄球以安全问题为由，禁止跨性别运动员参加女子比赛。今年7月，英格兰管理机构（RFU）投票限制跨性别女性参加国内比赛。