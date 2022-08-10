古巴储油基地火灾受控 风险犹存

（早报讯）古巴消防员终于控制了马坦萨斯省一处储油基地持续多日的火灾。这场历来最重大的火灾摧毁了古巴四成的主要燃料储存设施，并导致大面积停电。

路透社引述目击者说，焚烧马坦萨斯（Matanzas）超级油轮港口四个油库的熊熊火焰已经缓和，冲上高空的浓黑烟雾减少了，色调也转淡为灰色。

马坦萨斯是古巴最大的原油和燃料进口港口。储存在那里十个油库的重质原油以及燃料油和柴油，主要用于发电。

消防员拉斐尔·佩雷斯·加里加（Rafael Perez Garriga）告诉路透社记者，他担心火灾会影响电力供应。他说：“情况将变得更加困难。热电厂依赖这里的石油，我们将影响整体，这是电力，它会影响一切。”

8月5日晚上，闪电击中了一个油库，引发大火。大火随后蔓延至紧邻的三个储油库并引发多次爆炸。据了解，这四个起火储油库之间间隔约50米。

新华社报道，古巴消防局官员亚历山大·阿瓦洛9日在新闻发布会上说，四个着火的储油库已全部坍塌。

据古巴媒体报道，多架古巴军用直升机持续在火灾现场扑火。墨西哥和委内瑞拉政府9日继续向古巴运送火灾救援物资。

古巴公共卫生部9日晚公布的最新数据显示，储油基地火灾及引发的爆炸已造成一名消防员殉职、125人受伤，其中106人已出院。公共卫生部还将此前公布的失踪消防员人数更正为14人。