消息：美国重新考虑对中国关税的施策

（早报讯）据路透社引述熟悉审议情况的消息人士称，中国围绕台湾的军事演习导致拜登政府官员重新调整了他们的想法，即是否取消一些关税或可能对中国政府征收其他关税，并暂时将这些选项放在一边。

拜登的团队几个月来一直在努力寻找各种方法来减轻前任总统特朗普任期内对中国进口商品征收的关税成本，同时试图遏制飙升的通货膨胀。它已经考虑了一个组合，即取消一些关税，对可能征收额外关税的领域发起新的“301条款”调查，并扩大关税排除清单，以帮助那些只能从中国获得特定供应的美国公司。

白宫说，拜登还没有就这一问题作出决定，所有的选择都还在讨论中。

关税使中国进口产品对美国公司来说更加昂贵，这又使消费者支付更高的产品价格。在11月的中期选举之前，降低通货膨胀是民主党人拜登的一个主要目标，中期选举可能会将国会一院或两院的控制权转移给共和党人。

但北京对美国众议院议长佩洛西上周访问台湾的反应引发了美国政府官员的重新计算，他们不希望做任何可能被中国视为局势升级的事情，同时也寻求避免被视为面对中国的侵略而退缩。

白宫发言人夏尔马（Saloni Sharma）说：“在台湾海峡事件之前，总统（拜登）还没有做出决定，现在仍然没有做出决定。没有任何事情被搁置或暂停，所有的选择仍然在桌面上。唯一会做出决定的人是总统--他将根据符合我们利益的事情做出决定。”

当被问及为什么要花这么长时间作决定时，商务部长雷蒙多在接受彭博电视采访时提到了复杂的地缘政治局势。她说：“在佩洛西议长访问台湾之后，情况特别复杂。所以总统正在权衡他的选择。他是非常谨慎的。他想确保我们不做任何会伤害美国劳工和美国工人的事情。”