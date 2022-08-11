美国指控一伊朗特工图买凶暗杀博尔顿 伊朗：毫无根据

（早报讯）美国司法部星期三（8月10日）宣布起诉一名伊朗特工，指对方以金钱利诱企图暗杀上届政府的国家安全顾问博尔顿，以报复华府空袭杀害伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼。伊朗外交部批评指控荒谬及毫无根据。

被起诉的伊朗特工是45岁的普萨菲（Shahram Poursafi），目前仍被联邦调查局（FBI）通缉。据指控，苏莱曼尼2020年1月3日在伊拉克巴格达机场附近遭空袭身亡后，普萨菲在2021年于马里兰州及华盛顿哥伦比亚特区开价30万美元（约41万新元）买凶杀人。

美国司法部指控，普萨菲曾经找人拍下博尔顿（John Bolton）的照片，之后出价30万美元雇用一名美国公民暗杀博尔顿。

美国联邦调查局10日已发出通缉令，不过，美国当局相信普萨菲目前正身在德黑兰，而美国与伊朗之间并无引渡协议。

博尔顿感谢美司法部和联邦调查局采取行动侦破事件，并向他提供保护。对伊朗一向态度强硬的博尔顿批评德黑兰统治者是骗子、凶殘的恐怖分子和美国的敌人，华府必须要对伊朗采取强硬政策。

就美国指控一名伊朗人企图暗杀博尔顿一事，伊朗外交部发言人卡纳尼11日作出回应。

卡纳尼说，美国对伊朗无休止的指控以及其执行的失败对伊政策正在延续。美国司法当局在没有提供有效证据的情况下提出指控，这种毫无根据的说法具有政治目的和动机，旨在制造气氛并试图逃避美国政府犯下的无数恐怖罪行，比如暗杀伊朗高级将领苏莱曼尼、支持以色列政权以及扶持恐怖组织等。

卡纳尼强调，伊朗强烈警告美国，不要以这些荒谬的指控为借口对伊朗国民采取任何行动，伊朗将保留在国际法框架内捍卫政府和人民的权利。