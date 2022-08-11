佩洛西：美国不能让中国在台湾建立“新常态”

（早报讯）美国众议院议长佩洛西说，美国不能让中国大陆在台湾周围建立一种“新常态”。

佩洛西星期三（8月10日）在华盛顿举行的新闻发布会上说，在她上周率领一个国会代表团前往台湾之前，中国大陆领导人一直在“努力推动”他们在台湾的目标。这位加利福尼亚州民主党人在回答有关中国大陆是否会继续在台湾附近演习的问题时，作出上述回答。

佩洛西在8月2日至3日访台19小时。中国大陆解放军在佩洛西离台后在台湾周围展开大规模军事演习。

佩洛西说：“我们在中国看到的是他们试图建立一种新常态。而我们就是不能让这种情况发生。”

中国大陆星期三结束数十年来在台湾周边最大规模的军演，但表明将继续在台海组织常态化战备警巡。在截至星期三的八天时间里，有180多架中国战机在台湾海峡中间线以东地区活动。越过分界线曾经是一个罕见的事件。

佩洛西访台之行使美中关系进一步紧张，北京暂停了一系列关于军事关系和气候变化等问题的工作会谈。商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）星期三说，这也使美国总统拜登关于特朗普时代对超过3000亿美元（约4114亿新元）的中国商品征收关税的未来决定变得复杂。

佩洛西再次拒绝对拜登在她出访前说五角大楼不同意这样的访问发表评论，但她认为她的军事护卫人员对代表团给予了“非常好的照顾”。她说：“我不记得他们曾经告诉我们不要去。”

佩洛西对中国制裁的威胁不以为然；北京上周宣布了制裁，但没有详细说明处罚措施。佩洛西说：“谁在乎呢？”