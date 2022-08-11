伦敦污水再现小儿麻痹症病毒 建议为儿童注射疫苗追加剂

（早报讯）继英国伦敦今年初在污水样本中检测出俗称“小儿麻痹症”的脊髓灰质炎（polio）病毒后，英国卫生安全局又检测出更多病毒毒株，建议为伦敦所有一岁至九岁儿童提供脊髓灰质炎疫苗追加剂。

英国卫生安全局在星期三（8月10日）的公报中说，继2月至5月期间从伦敦贝克顿污水处理厂污水样本中发现2型脊髓灰质炎病毒后，有关当局在上游采样中再确定至少一份脊髓灰质炎病毒阳性样本，伦敦其他地区也发现了浓度较低的病毒。

脊髓灰质炎，主要影响五岁以下儿童。对脊髓灰质炎目前尚无治愈方法，接种疫苗仍然是预防和控制相关疾病最经济有效的方法。

英国政府免疫接种科学顾问机构和免疫联合委员会建议，为伦敦所有一岁至九岁儿童，提供疫苗追加剂。

卫生安全局流行病学顾问萨利巴在声明中说，目前没有脊髓灰质炎病例报告，对于已完全接种疫苗的大多数人来说，风险很低。但在伦敦，病毒传播地区的疫苗接种率最低，未完全接种疫苗的人群面临风险。

当局正在继续加强污水监测以评估病毒传播程度，同时也与美国和以色列的卫生机构及世界卫生组织密切合作，调查伦敦发现的病毒与这两国最近发生的脊髓灰质炎事件之间的联系。

据报道，美国纽约州今年7月也报告一例脊髓灰质炎病例，为近10年来美国境内的首例。