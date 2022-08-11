首尔暴雨致地下室居民死亡 政府拟取消地下住宅许可

（早报讯）韩国首尔暴雨过后，洪灾死亡人数增至11人，其中三名死者是居住在首尔一处半地下室的一家人。洪灾促使首尔考虑禁止地下与半地下室作为住宅用途。

韩国自星期一（8月8日）突下暴雨，导致江南站等地势低洼区域严重积水。一些半地下住宅区也有三人因未及逃脱而溺毙，再次引发民众对半地下住宅的关注。

韩国奥斯卡得奖影片《寄生虫》中的主角正是住在这类象征贫富悬殊的半地下房。主角一家因投资失败破产住进半地下室，在一个暴雨之夜邻近住宅全部被淹，皆是对现实的真实反映。

法新社报道，首尔政府星期四（11日）发表声明，宣布暂停颁发建造称为“banjiha”的地下和半地下室的许可。半地下房原本是用做防空洞或战壕用途，但随着韩国城市化进程的不断推进，较贫困者开始在地下空间居住。

市政府说，当局也考虑逐步淘汰现有的地下室和半地下室公寓，并开始与中央政府讨论禁止将地下室或半地下室空间用于住宅。首尔市计划留10至20年缓冲期，引导业主将空间改为邻里活动空间、仓库、停车场等，对租户则提供公共住宅或其他租屋优待。

据统计，2020年韩国的半地下住宅，共有超过32万户，仅在首尔就聚集了逾20万户（61.4%）。半地下房的月租费比地面房便宜近三分之一。住在首尔半地下房的家庭，收入不到100万韩元（约1053新元）的占23%。

政府此举受到大多数韩国网民支持，也有人对住户们的去处表示担忧，认为禁令治标不治本。不少网民指出，人们如果在经济上负担得起，没有人会选择住在地下室，而政府更迫切需要解决的问题应该是首都圈人口密集，以及租金猛涨的问题。