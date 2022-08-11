朔尔茨承诺向民众提供更多援助 应对能源危机

（早报讯）德国政府正在制定一揽子计划，包括减税等措施，以应对俄罗斯削减天然气供应导致的能源价格飙升。

法新社报道，德国总理朔尔茨星期四（8月11日）在他上任以来的首个年度夏季新闻发布会上指出，政府已经控制了能源危机，并承诺不会抛弃因取暖费用上涨而承受压力的人民。尽管如此，朔尔茨也声明，即将到来的冬天将是艰难的。

自去年12月上台以来，朔尔茨领导的社会民主党政府一直在努力应对俄乌战事引发的影响。这场战争推高了天然气价格，并导致德国能源、国防和外交政策发生了重大变化。

朔尔茨说：“我们正面临严峻的时刻，我想这个国家的每个人都深知这一点……我们将尽一切努力确保公民安全度过这段时期。”

今年早些时候，朔尔茨政府公布了300亿欧元（约424亿新元）的一揽子计划，以帮助消费者对抗通货膨胀，其中包括削减燃油税和推出三个月的廉价公共交通票。财政部长林德纳本周也宣布了价值100亿欧元（约141亿新元）的税收减免，以帮助工人应对物价上涨。

朔尔茨说，政府正计划推出更多措施，以确保“没有人面临无法解决的问题”。他没有给出这些措施的细节或何时实施，但他说“我们必须制定一个让所有人受惠的整体方案”。

随着德国进入冬季，能源价格预计将进一步上涨。电力危机不仅损害了消费者的购买力，也损害了德国工业，德国工业很大程度上依赖廉价能源供应来制造出口。

然而，朔尔茨不认为德国的社会紧张局势会因为困难的经济形势而升级。他说：“我不相信这个国家会出现那种动荡。”