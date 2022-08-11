波兰与德国边界河流现数公吨死鱼 或污染所致

（早报讯）穿流于波兰与德国边界的奥德河（River Oder）出现数以吨计的死鱼，波兰官员展开调查，政府誓言要惩治肇祸者。

路透社报道，水务官员警告人们不要进入河里，波兰政府承诺调查鱼儿大量死亡是否为污染所致。管理波兰国家水域的国家水资源控股公司官员星期三（8月10日）说，消防员和志愿者已经从波兰西南部的奥拉瓦镇（Olawa）捞起约5公吨死鱼。

环保单位说，他们已通知检察官，这条全国第二长的河流可能受到污染。

与反对派组织公民联盟合作的生物学家伊娃·德鲁尼亚克（Ewa Drewniak）星期四告诉路透社记者，奥拉瓦以北约300公里处也发现死鱼，她指责政府没有迅速应对。她说：“过去两个星期，奥德河里一直有死鱼漂浮，人们没接到通知，一个半星期前我看到几十人在河里洗澡。”

在弗罗茨瓦夫（Wroclaw）的区域环保部门说，7月28日采集的奥得河水样显示，河水含均三甲苯（mesitylene）这种有毒物质的概率达80％。8月1日之后采集的样本则没有这种物质。

国家水资源控股公司主席普热梅斯瓦夫·达卡（Przemyslaw Daca）星期三说，由于欧洲干旱，河流水位降低低或加剧了可能存在的污染。他补充说，他们怀疑一种强氧化剂可能已经进入水中，导致氧气含量急剧上升，这可能会伤害鱼类。他补充道，人们不必恐慌，情况正在改善。