美司法部长要求法院 解封特朗普住家搜查令

（早报讯）美国司法部长加兰确认，是他亲自批准联邦调查局搜查前总统特朗普位于佛罗里达州棕榈滩的住家，并已要求一联邦法院解封海湖庄园的搜查令及相关文件。

《纽约时报》和英国广播公司（BBC）综合报道，加兰星期四（8月11日）召开简短的新闻发布会说，司法部多数时候不对外公开调查工作，他之所以决定解封搜查令，是因为特朗普自己已证实此事，而且这件事“引起社会的极大关注”。

加兰也强力捍卫司法部的行动，并驳斥针对联邦调查局（FBI）人员搜查海湖庄园的批评。他强调，联邦调查局和司法部的员工都是“敬业、爱国的公务员”，“冒着巨大的个人风险”执行他们的任务。

加兰说：“司法部绝不会轻率地做出决定”。

彭博社同日引述多名消息人士称，司法部的调查重点是特朗普去年1月离开白宫时是否非法带走了一些档案记录。

特朗普可在12日下午3时前提出反对解封搜查令的动议，或选择自己公布搜查令的内容。

在加兰召开新闻发布会后，特朗普通过他设立的社交媒体平台“真实社会”（Truth Social）贴文说：“我的律师和代表与当局充分合作，并已建立非常好的关系。”

特朗普还说：“政府可以向我们要任何东西，如果我们有的话。”

特朗普贴文指责 借“突击搜查”募款

美国联邦调查局人员8月8日持搜查令进入海湖庄园，并打开特朗普的保险箱，带走多箱文件。特朗普在网上贴文指责拜登政府出于政治动机“突击搜查”海湖庄园，并以此为理由向支持者募款。

共和党也对联邦调查局搜查特朗普的住家表示不满，并誓言若共和党在11月中期选举夺回国会控制权，他们将调查司法部此次的“政治干预行动”。