持械男图闯FBI大楼 与警交火伤重死

（早报讯）一名持械男子试图闯入美国位于俄亥俄州辛辛那提市的联邦调查局大楼，在与执法人员对峙和交火的过程中伤重死亡。

路透社报道，这起事件是在美国前总统特朗普的海湖庄园住家被联邦调查局（FBI）人员搜查后发生。特朗普在网上贴文指责拜登政府出于政治动机“突击搜查”海湖庄园，并以此为理由向支持者募款。

联邦调查局局长克里斯托弗·雷星期四（8月11日）发表声明说：“对联邦调查局发出毫无根据的指控，不仅削弱了社会对法治的尊重，也对为了保护人民而付出巨大牺牲的联邦调查局人员造成严重的伤害。”

联邦调查局（FBI）说，试图闯入事件发生当地时间11日早上9时15分左右（新加坡时间11日晚上9时15分），嫌疑人试图从访客筛查大厅进入联邦调查局设施但失败。

警报系统被激活后，嫌疑人驾驶一辆白色汽车逃逸。约20分钟后，一名州警在沃伦县附近发现这辆车并下令嫌疑人停车。俄州公路巡逻队发言人在新闻发布会上说，嫌疑人向州警开枪，执法人员随即展开追逐，在对峙过程中发生枪战。

警试图谈判 嫌犯拒投降

执法人员试图与嫌疑人进行谈判，但嫌疑人拒绝投降。联邦调查局发言人说，嫌疑人最后向警察举枪但被执法人员开枪击中，并当场伤重死去。

据当地媒体，嫌疑人在逃逸时用一把钉枪开了一枪，还举起一支AR-15步枪。

联邦调查局人员8月8日持搜查令进入海湖庄园，并打开特朗普的保险箱，带走多箱文件。共和党对联邦调查局搜查特朗普的住家表示不满，并誓言若共和党在11月中期选举夺回国会控制权，他们将调查司法部此次的“政治干预行动”。

克里斯托弗·雷10日对特朗普住家被搜查后对联邦调查局的威胁表示谴责，他指这些威胁“可悲，而且危险”。

克里斯托弗·雷说：“无论你对谁感到不满，以暴力对付执法人员绝对不是答案。”

美国司法部长加兰11日确认，是他亲自批准联邦调查局搜查特朗普位于佛罗里达州棕榈滩的住家，并已要求一联邦法院解封海湖庄园的搜查令及相关文件。