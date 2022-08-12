彭博：拜登正为启动竞选连任进行筹备工作

（早报讯）多名消息人士透露，美国总统拜登正在为11月中期选举过后启动竞选连任计划进行筹备工作，为他2024年可能与共和党籍前总统特朗普再次对决做准备。

彭博社报道，尽管民调显示，大多数民主党人更希望选一名新的候选人参加2024年的总统选举，但79岁的拜登对寻求连任的决心已越来越坚定。

与拜登关系密切者称，受到近期民主党在立法、经济和外交政策上接连报捷的鼓舞，他决心要再次打破特朗普再当总统的梦想。

近期重回白宫服务的拜登长期助理邓恩（Anita Dunn）说：“总统说他计划再次参选。大家应该相信他说的话。”

三名国会民主党人最近建议拜登把竞选总统的机会让给较为年轻者，另有几个人已明确拒绝支持拜登寻求连任。

根据538民调机构（FiveThirtyEight）近期的分析，拜登目前的支持率只有40%左右。

但拜登的盟友说，特朗普在去年1月6日国会骚乱事件中所扮演的角色被曝光，加上特朗普仍继续受到共和党人的支持，拜登对寻求连任的决心已更坚定。

拜登在8月早些时候与民主党活动人士会面时说，他依然对民主面临的风险感到担忧，并指民主面临的威胁“非但没有减少，反而增加了”。

拜登还说，没有任何事情比确保民主党赢得中期选举和2024年总统选举来得更为重要。