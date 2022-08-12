古特雷斯建议 划定扎波罗热核电站为非军事区

（早报讯）在俄罗斯和乌克兰互相指责炮击扎波罗热核电站之际，联合国秘书长古特雷斯建议把这座欧洲最大的核电站划定为非军事区，以避免引发一场灾难。

路透社报道，联合国安全理事会星期四（8月11日）召开紧急会议讨论扎波罗热核电站的局势，古特雷斯呼吁俄乌双方暂停在核电站附近的所有战斗。

古特雷斯说：“这座核电站决不能成为军事行动的一部分。双方必须在技术层面紧急达成一项协议，以确保扎波罗热地区的安全。”

国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西以视讯方式参加安理会的会议。他告诉安理会，“这是一个极度严峻的时刻，国际原子能机构必须尽快获准到扎波罗热核电站进行检查”。

美国国务院负责军备控制与国际安全事务的副部长詹金斯说，确保核安全的方法只有一个，那就是俄罗斯立即结束这场战争，并呼吁俄罗斯联邦立即从乌克兰撤军。

但俄罗斯驻联合国大使涅本贾将扎波罗热核电站周边的冲突直接归咎于乌克兰军队。

涅本贾说：“我们呼吁支持基辅政权的州政府做好监管他们的代理人的工作，并下令立即停止对核电站的攻击行动，以确保当地情况允许IAEA人员前往检查。”

涅本贾说，IAEA最快可在8月底到扎波罗热核电站进行检查。

乌克兰能源原子能机构说，扎波罗热核电站11日遭到五次炮击，包括放射性材料储存库的附近。另据俄罗斯塔斯社，由俄罗斯任命的当地官员称，乌克兰向核电站进行了两次炮击，打乱了核电站的换班工作。