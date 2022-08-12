华邮：FBI搜查特朗普住家 为找与核武有关文件

（早报讯）《华盛顿邮报》报道，美国联邦调查局特工本周早前持搜查令进入前总统特朗普的住家，是为了寻找与核武器有关的文件。

路透社引述华邮星期四（8月11日）的报道称，目前尚不清楚联邦调查局（FBI）是否已在佛罗里达州海湖庄园里找到这些文件。路透社无法立即核实华邮的报道。

特朗普在海湖庄园被搜查后称自己遭到政治报复。他在网上贴文，指责拜登政府出于政治动机“突击搜查”海湖庄园，并以此为理由向支持者募款。

司法部长加兰于11日举行新闻发布会，确认是他亲自批准联邦调查局搜查特朗普的住家，并已要求一联邦法院解封海湖庄园的搜查令及相关文件。

加兰强调，“司法部绝不会轻率地做出决定”。

同日上午，一名持械男子试图闯入位于俄亥俄州辛辛那提市的联邦调查局大楼，在与执法人员对峙和交火的过程中伤重死亡。

联邦调查局局长克里斯托弗·雷发表声明说：“对联邦调查局发出毫无根据的指控，不仅削弱了社会对法治的尊重，也对为了保护人民而付出巨大牺牲的联邦调查局人员造成严重的伤害。”

联邦调查局人员8月8日持搜查令进入海湖庄园，并打开特朗普的保险箱，带走多箱文件。共和党对联邦调查局搜查特朗普的住家表示不满，并誓言若共和党在11月中期选举夺回国会控制权，他们将调查司法部此次的“政治干预行动”。