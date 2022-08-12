研究：北极近40年暖化速度比地球其余地区快四倍

（早报讯）研究显示，北极过去40年来的升温速度比地球其余地区快了近四倍，这意味极地变暖的速度已被低估。

新华社报道，科学家长期以来一致认为北极正在迅速变暖，但随着研究时间范围和北极地理区域构成定义不同，估计值也有所不同。

海冰和雪本可自然反射太阳热量，但当它们融化成海水时，海水会吸收热量，就会产生“北极放大现象”（Arctic amplification）。

联合国气候科学小组在2019年特别报告中指出，由于北极放大现象，北极正以“全球平均逾两倍”的速度暖化。

挪威和芬兰研究团队分析了1979年以来多项卫星研究汇集的四组温度数据，范围包含整个北极圈。他们发现，平均而言，数据显示北极每10年升0.75摄氏度，比地球其余地区快近四倍。

芬兰气象研究所学者李波宁（Antti Lipponen）是这项研究的共同作者，他接受法新社访问时说：“文献中的观点是，北极变暖速度大约是全球平均的两倍，我们估计的暖化速度比一般数值要高这么多，我觉得有点惊讶。”

这篇发表在“地球与环境通讯”期刊的研究发现，在北极圈内，暖化速度也存在很明显的区域性差异。

举例来说，在挪威斯瓦巴群岛（Svalbard）和俄罗斯新地岛群岛（Novaya Zemlya）附近的欧亚部分（Eurasian）北极海，每10年升温高达1.25摄氏度，比世界其余地区快了七倍。

研究小组发现，即使最先进的气候模型预测北极暖化速度，也比他们观测到的数据低了约三分之一。

研究小组说，这种差异可能是由于先前的模型估计值因持续进行北极相关建模而过时了。

李波宁说：“也许下一步是检视这些模型，我真的很想知道为什么这些模型不能重现我们在观测中看到的东西，以及这对未来的气候预测会有什么影响。”

除了对当地社区和依赖海冰捕猎的野生动物产生深远冲击外，北极地区的剧烈暖化也将影响世界各地。

最近一些研究警告，格陵兰冰层可能正接近融化的“临界点”，其中所含的冰冻水足以将海平面拉高约6公尺。

李波宁说：“气候变化是由人类引起。随着北极变暖，冰川也将融化，这将影响全球的海平面。”他还说：“北极正在发生一些事情，将影响我们所有人。”