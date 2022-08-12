岸田改组内阁无法挽救支持率

（早报讯）日本首相岸田文雄希望通过改组内阁来挽救支持率，却无法取得预期效果。多项民意调查结果显示，日本选民对执政党与统一教关系的担忧并没有因此缓解。

《读卖新闻》于8月10日和11日进行的民调显示，55％的受访者认为岸田的应对不足；同8月5日至7日的民调比较，对岸田内阁的整体支持率下滑六个百分点至51％。

《日经新闻》的调查则发现，高达86％的受访者表明，改组内阁无法消除他们对执政党与统一教有关联的担忧。

针对民调结果，内阁秘书长松野博一说，政府将仔细聆听人民的意见，并作出回应。

日本前首相安倍晋三遇刺后，引爆一系列有关前内阁成员与统一教有联系的问题，促使岸田快刀斩乱麻，实现一次“大换血”。

分析认为，岸田这次改组主要是为了安抚与平衡派系，促进全党团结。但岸田星期三（8月10日）宣布的新内阁，其中六名阁员被爆与统一教有关。岸田早前表明要对入阁者进行严格审查，确保第二次重组内阁不会被统一教问题纠缠。但新内阁公布后，仍被日媒抓到漏网之鱼。

根据《日经新闻》的调查，在对新内阁成员“不予好评”的理由中，排在首位的是“受到派系意向的左右”（20％），其次是“给人以不清白的印象”（19％），然后是“没有起用少壮派”（14％）。

从政党支持率来看，自民党为46％，日本维新会为13％，立宪民主党为9％，不支持任何政党的无党派阶层为15％；7月的调查分别为43％、10％、7％、24％。

日本评论指出，统一教与自民党的关系可追溯到自民党创党初期的1960年代，安倍的外祖父岸信介与统一教关系密切，不排除很多自民党议员都受到影响。若是只能让与统一教毫无关系的议员入阁，岸田恐怕组不了阁。