分析员：中国军演为美国提供收集情报机会

（早报讯）路透社报道，中国近日在台湾周边地区展开军演，针对外界干涉台湾问题发出前所未有的政治和军事警告，但也提供美国针对大陆收集情报的机会。不过也有分析认为，北京当局可能并不害怕展现军事实力，反而希望借此证明它近年已取得大幅军事进展。

中国人民解放军在一个多星期的军演中，出动海军、空军、火箭军、战略支援部队、联勤保障部队等兵力，为武力攻台展开模拟演练。区域外交官和安全分析员认为，这让美国及盟友有机会收集情报，研究中国可能在未来任何入侵行动中用来击退外国军队的导弹，以及指挥、控制和通讯系统。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院国防与战略研究所研究员许瑞麟指出，除了武器之外，中国这次军演为美国提供了一个绝佳的机会，去监测改革后的中国解放军东部战区，以及火箭部队和战略支援部队等关键军力，如何以完全协调和整合的方式共同操演。

许瑞麟接受路透社访问时说：“我预期，美国会从全方位收集讯号、通讯和电子情资，这是不容错过的绝佳机会。在收集到这些数据后，就可以找出对方的弱点，并创建自己的反击与干扰系统。”

美国两名军官向路透社承认，美方确实在收集情报，但他们指出，这些演习不太可能提供太深入的信息，因为中国不太可能在深知受到密切关注的演习中展示最好的战术与战略。

但也有分析认为，中国大陆的军事首长可能不害怕展示他们具备进行综合作战的能力。

美军太平洋司令部联合情报中心前主任舒斯特（Carl Schuster）说：“我们至少还是要观察并监测中国如何看待这场军演。我认为他们想让我们看看，这已经不是10年前的解放军，他们想让我们知道，他们取得了多大的进展。”