美国众议院通过4300亿美元气候法案

（早报讯）民主党领导的美国众议院星期五（8月12日）批准了一项4300亿美元（约5895亿新元）的法案，这项法案被视为美国历史上最大的气候方案，在11月8日的中期选举前为总统拜登带来了一场重大的立法胜利。

美国这项应对气候变化和降低处方药价格的立法旨在减少国内温室气体排放。它还将允许联邦医疗保险（Medicare）为年长者谈判更低的药品价格，并确保企业和富人缴纳他们应缴的税款。民主党人说，这将减少联邦赤字，有助于对抗通货膨胀。

众议院以220对207的党派投票结果通过了这项名为“降低通货膨胀法”的措施，并将这项法案提交给拜登签署成为法律。参议院在经过27小时的马拉松式会议后，于上星期天批准了这项立法。

拜登：美国人赢了

拜登说，他将在未来一周内签署这项法案，白宫将在9月6日举行庆祝活动，以纪念这项他称为历史性的立法。

拜登发推文说：“今天，美国人赢了。特殊利益输了。”

民主党人希望这项立法能在11月的投票中帮助他们，届时选民将决定国会在2024年总统选举前的权力平衡。共和党人很有可能赢得众议院的多数席位，也可能控制参议院。

拜登计划在全国各地宣传这项法案以及其他一系列立法方面的胜利；许多选民目前在通货膨胀飙升的情况下对拜登感到失望。根据路透社／益普索（Ipsos）在8月3日和4日进行的民调，大约一半的美国人支持气候和药品定价立法，包括69%的民主党人和34%的共和党人。

商业团体对这项立法的反应不一，它可能为一些公司带来更高的税单，同时也为化石燃料行业提供了保护。共和党人反对这项立法，警告说它将提高企业税单扼杀就业机会，政府的支出将进一步加剧通胀，并抑制新药的开发。