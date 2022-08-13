作家拉什迪纽约演讲遇刺 或失去一只眼睛

（早报讯）美国警方说，印度出生的作家拉什迪（Salman Rushdie，又译鲁西迪）星期五（8月12日）在纽约州的一个演讲台上被刺中颈部和躯干，被直升机载去医院救治。拉什迪的经纪人说，拉什迪的情况不乐观，他可能会失去一只眼睛，手臂和肝脏伤势严重。

拉什迪的经纪人怀利在一份声明中说：“消息并不乐观。萨尔曼可能会失去一只眼睛；他手臂上的神经被切断；他的肝脏被刺伤并受损。”

他说，拉什迪正在使用呼吸机，不能说话。

据纽约州警方透露，拉什迪星期五傍晚仍在接受手术。

袭击者是24岁男子 买了活动门票入场

目击者告诉路透社，75岁的拉什迪当时在肖托夸研究所准备就艺术自由课题向现场的数百名观众进行演讲，一名男子冲上台扑向拉什迪。一些与会者协助将这名男子制服，而拉什迪当时已倒在地上。

一名在活动现场负责安保的纽约州警察逮捕了袭击者。警方确认嫌疑人是来自新泽西州费尔维尤的24岁男子马塔尔（Hadi Matar），他事前买了活动门票。

在观众席上的费希尔说：“一名男子不知道从哪里跳上台，开始打他（拉什迪）的胸部，看起来像反复用拳头击打他的胸部和脖子。”

费希尔说，人们尖叫和哭喊，现场传出阵阵抽气声。

警方说，观众席上的一名医生在紧急服务人员到达前帮助照顾拉什迪。活动主持人里斯的头部则受了轻伤。警方说，他们正在与联邦调查人员合作，以确定嫌犯的动机，他们没有说明嫌犯使用的武器。

因小说《撒旦诗篇》接死亡威胁 拉什迪2016年成美国公民

拉什迪于1947年在印度出生，他生长在一个克什米尔穆斯林家庭。在移居英国之前，拉什迪长期以来一直因第四部小说《撒旦诗篇》而接到死亡威胁，这本书被指影射伊斯兰教先知穆罕默德，是对伊斯兰教的亵渎和嘲讽，在伊斯兰世界掀起轩然大波。这部小说在1988年出版后，在许多有大量穆斯林人口的国家被禁。拉什迪于2016年成为美国公民，居住在纽约市。

1989年，时任伊朗最高精神领袖霍梅尼发布伊斯兰教令，命令全球穆斯林追杀“《撒旦诗篇》的作者以及与其出版相关的所有人员”。英国政府随即派警方保护拉什迪，他隐姓埋名近13年，频繁地转移到不同地方生活。

1991年，《撒旦诗篇》的日文译者遇害，意大利和挪威版译者后来也遭袭击。1998年，伊朗宣布不会执行对拉什迪的追杀令，但称这类宗教命令无法撤回。

根据肖托夸研究所的网站，拉什迪参加的是一个关于美国为流亡艺术家提供庇护以及“作为创造性表达自由的家园”的讨论。与会者说，肖托夸研究所的工作人员只是检查入场证，现场没有其他明显的安检措施。