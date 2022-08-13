特朗普涉违反间谍法 美国FBI在他家查获绝密文件

（早报讯）美国司法部星期五（8月12日）说，联邦调查局（FBI）特工本周对美国前总统特朗普于佛罗里达州的住所进行搜查时，取走了11套机密文件，当中包括一些被标记为最高机密的文件。美国司法部同时也透露，因为可能有违反《间谍法》的行为，它有理由进行上述的搜查。

这些重磅消息，在特工搜查特朗普于佛州海湖庄园的住所四天后，美国地方法官批准的搜查令和随附的文件中披露了这些重磅信息。

据路透社报道，这些令人震惊的信息是在美国地方法官批准的搜查令和附带文件中披露。FBI特工四天前搜查了特朗普位于佛罗里达州棕榈滩的海湖庄园住所。间谍法是搜查令申请中援引的三条法律之一，可追溯到1917年，这条法律将发布可能损害国家安全的信息定为犯罪行为。

特朗普在他的社交媒体平台上发表声明说，这些记录“全部都已解密”并被置于“安全存储”中。他说：“他们不需要‘查封’（seize）任何东西。他们可以在任何时候得到它，而不需要玩弄政治和闯入海湖庄园。”

一份被拿走的物品清单显示，联邦调查局特工拿走了30多件物品，包括20多个箱子、照片的活页夹、一张手写纸条和特朗普的盟友和长期顾问斯通（Roger Stone）的行政特赦令。清单中还包括有关“法国总统”的信息。

特朗普还没有被指控有任何不当行为，目前尚不清楚他是否会面对任何控状。