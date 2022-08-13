纽约市污水样本测出小儿麻痹症病毒

（早报讯）美国纽约市卫生部门星期五（8月12日）说，近日纽约市污水样本测出脊髓灰质炎病毒（俗称小儿麻痹症），表明这一病毒可能正在社区悄悄传播。

当天，纽约市卫生局向居民通报了在污水中检测到脊髓灰质炎病毒的情况。市卫生局局长瓦桑在一份声明中说：“纽约人面临的风险是真实的，但防御方法很简单，那就是接种脊髓灰质炎疫苗。”他强调，没有什么比为我们的孩子接种疫苗更重要。他还说，如果有未接种疫苗或未完全接种疫苗的成年人，也请选择尽快接种。

纽约州卫生部门曾在7月21日报告，罗克兰县有一名成年人感染了脊髓灰质炎，且出现麻痹症状需住院治疗。卫生官员不久后宣布在罗克兰县及附近奥兰治县的6月污水样本中发现了脊髓灰质炎病毒。

脊髓灰质炎俗称小儿麻痹症，是脊髓灰质炎病毒引起的急性传染病。《纽约时报》说，大多数感染脊髓灰质炎病毒的人没有任何症状，但他们仍然可以将病毒传染给他人。感染病毒的人里，约有4%会发生病毒性脑膜炎。病情严重时，患者会面临瘫痪和死亡风险。

报道说，虽然纽约规定所有学龄儿童必须接种脊髓灰质炎疫苗方可入学，但官方数据显示，目前，纽约市5岁及以下儿童的脊髓灰质炎疫苗总接种率仅为86%。

纽约市市长亚当斯12日说，纽约市正面临冠病、猴痘病毒和脊髓灰质炎病毒带来的三重威胁，他将在联邦政府的协助下领导团队积极应对。

根据美国疾病控制和预防中心的数据，1952年脊髓灰质炎在美国到达爆发高峰时，纽约市当年报告了逾2.1万起因感染脊髓灰质炎病毒而瘫痪的病例。此后，美国推出脊髓灰质炎疫苗。到上世纪70年代，全美每年确诊的脊髓灰质炎病例减少至10起以下。在罗克兰县今年报告相关病例之前，美国上一次报告脊髓灰质炎病例是在2013年。