法国多地林火再度肆虐 过火面积达上万公顷

（早报讯）法国多个地方的林火本周再度肆虐，过火面积达到上万公顷。来自欧洲多国的消防员赶赴法国协助灭火。

据悉，灾情最严重的地区仍是法国西南部的吉伦特省。根据星期五（8月12日）的统计，吉伦特省这次林火的过火面积已达7400公顷。当地官员当天说，火灾暂时没有进一步扩展的趋势，但由于当前的气象条件不佳，因此需要继续保持高度警惕。

此外，受灾地区还包括法国中南部和东部的大片林地，过火面积近2600公顷。

法国西部布列塔尼地区著名的布劳赛良德（Brocéliande）森林也受殃及，截至12日晚，过火面积已达260公顷，火势尚未受控。

欧洲多国消防员协助灭火

目前有上千名法国消防员和救援人员在灾区参与灭火工作；来自德国、波兰、奥地利和罗马尼亚等国的数百名消防员最近两天也陆续来到法国协助灭火。法国内政部长达尔马宁呼吁调遣更多志愿消防员到吉伦特省参与灭火，这一呼吁得到了法国国防部长勒科尔尼的支持。

有法国官员认为这次森林火灾可能是有人蓄意纵火造成。法国多地近期陷入严重干旱，加上受持续热浪影响，导致林火反复发生。不少专家认为，气候变化导致的极端天气使得火势难以扑灭。上个月的法国西南部林火过火面积超过2万公顷。

21省份进入高温或雷暴橙色警报状态

根据法国气象部门12日发布的预报，全法21个省份进入高温或雷暴橙色警报状态。包括吉伦特省在内的法国西部和西南部地区仍面临35摄氏度至38摄氏度的高温，部分地区的气温将达40摄氏度。