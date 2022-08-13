世卫重新命名猴痘病毒分支

（早报讯）世界卫生组织（WHO）宣布对猴痘病毒分支重新命名，新名称将由罗马数字和小写英文字母组成。

新华社报道，世卫组织星期五（8月12日）发表声明说，由世卫组织召集的一个全球专家小组已就猴痘病毒分支的新名称达成一致。新名称将使用罗马数字代表病毒分支，用小写字母代表亚分支。

例如，将刚果盆地分支称为分支I，将此前西非分支称为分支II。分支II又包括两个亚分支，即IIa和IIb，其中IIb是2022年猴痘疫情中主要传播的一组病毒变种。

世卫组织还将继续开展猴痘疾病和病毒的命名工作，同时各分支的新名称立即生效。

目前在命名新识别的病毒及其分支、相关疾病时的惯例是，应避免因这些名称对任何文化、社会、国家、区域、专业或民族群体等造成伤害，并尽量减少这类命名对贸易、旅行、旅游或动物福利的负面影响。

猴痘病毒于1958年首次发现时被命名，当时还没有采用目前命名疾病和病毒的惯用做法。

世卫组织7月23日宣布多国猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。这是世卫组织当前可以发布的最高级别公共卫生警报。

据世卫组织8月10日发布的猴痘疫情报告，已有89个国家和地区向世卫组织报告2万7814起实验室确诊病例和11起死亡病例，其中绝大部分病例来自欧洲和美洲地区。