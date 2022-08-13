缅军方收紧对各政党管制措施 与外国组织人士会面须申请

（早报讯）缅甸军政府开始收紧对政党的管制措施，警告各政党不得在未经批准的情况下与外国组织或个人举行会谈。此举旨在阻止政治人士获得国际支援。

法新社和彭博社综合报道，按照缅甸军政府的计划，缅甸将在明年举行选举。由军政府成员组成的联邦选举委员会星期五（8月12日）宣布，全国92个注册政党在与外国组织或个人进行会面之前，必须先向联邦选举委员会提出申请。

联邦选举委员会在一份声明中说：“政党必须遵守法律，否则他们的政党将被注销。”

联邦选举委员会也指责外国大使馆和国际非政府组织干预缅甸2020年议会选举，导致选举出现舞弊。

缅甸各政党对12日出台的新法令感到强烈不满。

美国国务卿布林肯上周呼吁国际社会拒绝接受缅甸军政府计划于明年举行的“虚假选举”。布林肯5日到柬埔寨金边出席亚细安外长会议及系列会议后说，缅甸在当前情况下举行的选举，“既不自由也不公平”。

本月早前，缅甸军政府宣布紧急状态令将再延长六个月，称只有在国家“维持稳定与和平”的情况下才能举行选举。

军方之前说，紧急状态令将在2023年8月前解除并举行选举。军方发动政变后宣布的初步时间表为一年。

缅甸军政府去年宣布2020年议会选举结果无效，称发现了超过1100万起选举欺诈行为。