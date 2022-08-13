伊朗一报章为作家拉什迪遇袭表庆贺

（早报讯）伊朗极端保守派大报对知名印度裔英国作家拉什迪遭遇袭击表示庆贺。拉什迪现在得靠呼吸机维持生命。

法新社报道，伊朗《环球报》（Kayhan）星期六（8月13日）报道称，“向在纽约袭击叛教和堕落的拉什迪的勇士致敬”。这份报纸的总编辑是由伊朗最高领袖哈梅内伊任命。

伊朗当局尚未就拉什迪遇袭发表正式声明。但参与维也纳伊朗核问题谈判的伊朗顾问马兰迪（Mohammad Marandi）在推特上说：“我不会为一个仇恨与蔑视穆斯林和伊斯兰的作家流泪。”

法漫画周刊：无正当理由宣判一个人的死刑

另一方面，2015年因刊登伊斯兰先知漫画，12名员工遭恐怖屠杀的法国讽刺漫画杂志《沙尔利周刊》（Charlie Hebdo），对拉什迪遇袭表示愤慨。

《沙尔利周刊》发表声明说：“没有任何正当理由可以发布伊斯兰教令（fatwa），宣判一个人的死刑。”

声明说，“我们写这段文字时还不知道施袭者的动机是什么”，并讽刺地推测“可能是因为全球变暖、购买力下降，或因为热浪来袭被禁止灌溉盆栽”。

拉什迪（Salman Rushdie）1988年出版的小说《撒旦诗篇》被指亵渎回教。1989年伊朗最高精神领袖霍梅尼发布伊斯兰教令，命令全球穆斯林追杀《撒旦诗篇》作者以及与其出版相关的所有人”。

2015年1月，《沙尔利周刊》因刊登亵渎伊斯兰先知穆罕默德的漫画，其巴黎总部遭极端分子血洗，包括多名漫画家等12人被闯入的武装分子开枪打死。