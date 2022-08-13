美国警方以谋杀未遂罪 提控袭击拉什迪嫌凶

（早报讯）美国警方星期六（8月13日）宣布，以谋杀未遂罪名及袭击罪名提控涉嫌袭击知名印度裔英国作家拉什迪的24岁男子马塔。

路透社报道，美国纽约州肖托夸县（Chautauqua County）地方检察官发表声明说，马塔（Hadi Mattar）被正式控以二级谋杀未遂罪和二级袭击罪。

马塔已于12日晚在这两项罪名下被传讯并继续还押，不得保释。

马塔为黎巴嫩裔美国公民。纽约州警方确认马塔在加利福尼亚州出生，最近才搬到新泽西州，行凶动机未明。

另据美国全国广播公司纽约台（NBC New York）报道，纽约执法消息人士披露，马塔对什叶派极端主义和伊斯兰革命卫队持同情态度。

现年75岁的拉什迪12日在纽约州肖托夸研究所准备发表演讲时，持票进场的马塔突然冲上台袭击他。好些人合力将马塔制服，可是拉什迪已倒地不起。

拉什迪的经纪人通过电邮发声明说，拉什迪的情况不乐观，目前需要依靠呼吸器，手部神经被切断，肝脏被刺受损，还可能失去一只眼睛。

拉什迪（Salman Rushdie）1988年出版的小说《撒旦诗篇》被指亵渎回教。1989年伊朗最高精神领袖霍梅尼发布伊斯兰教令（fatwa），命令全球穆斯林追杀拉什迪，以及与出版《撒旦诗篇》相关的所有人。