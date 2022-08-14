福岛核电站安全壳内 出现核燃料堆积物

（早报讯）日本东京电力公司（简称东电）在福岛第一核电站1号机组反应堆的安全壳内，检验出可能带有核燃料碎片的堆积物。

共同社报道，东电汇总了水下机器人6月的调查数据后发现，安全壳内有部分崩落或存在空洞等构造复杂的堆积物。机器人搭载的传感器测定了13个调查地点的堆积物厚度，约为20厘米至110厘米，当中可能含有熔落的核燃料（即燃料碎片）。

东电接下来将结合调查结果，讨论能有效取出堆积物的方案。

在离开中央部核反应堆容器底座开口处较远的地方，堆积物的厚度很薄，越接近开口处则越厚。东电负责人说，“熔化的构造物从开口处向底座外侧流出并扩散的可能性很高”。

开口处附近的堆积物有一部分较低、呈凹凸状，估计由堆积物崩落所造成。东电计划在取出熔落的燃料前，先去除不含燃料的堆积物。

除了在安全壳底部发现大范围块状堆积物，东电还发现压力容器底座的混凝土出现损坏、钢筋暴露等问题。

日本福岛核电站的核污水问题旷日持久。2011年3月11日，日本东北部海域发生九级大地震引发特大海啸，导致福岛核电站泄漏了大量放射性物质。

日增140吨核污水 设新储水罐面临大困难

为了冷却堆芯，外加雨水、地下水流入反应堆设施导致大量的核污水不断增加。截至2021年4月，储罐内已储存约130万吨核污水，且每天新增140吨。

东电指出，到了2022年秋季，现有储水罐将全部装满，目前建设新的储水罐面临较大困难，且已没有多余的空地储放大量的储水罐。

日本政府2021年4月决定将福岛核电站核污水排入大海，排污计划将在2023年春季启动，但此举引发广泛担忧。