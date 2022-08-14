法国南部森林野火再起 逾千人迫撤离

（早报讯）法国南部阿韦龙（Aveyron）地区周边森林星期天（8月14日）再次燃起炯炯烈火，1000多人被迫逃离家园，约1260公顷的土地被焚毁。

法国目前正处于今年第四波热浪，西南地区多处野火不断，本该碧绿的森林在炽焰中成为焦土。

阿韦龙当局说：“星期一（8日）以来，当局一度成功控制住火势，但野火13日下午突然以致命的方式重新燃起，并吞噬了500多公顷的土地。”

当地目前仍未出现伤亡事件，但至少有1000名居住在米约市（Millau）附近的村民撤离，另有约3000人因火灾疏散。

极端干旱天气使得小火星也能引燃烈火。当地一名男子在拖车时，金属部件碰撞道路溅起的火星点燃了路边干燥的植被，这名男子随后受到调查。

为了限制火灾风险，法国东部警方禁止人们进入靠近德国边境的下莱茵地区的大部分森林地带。法国吉伦特省西南部地区的火势则因降雨得到控制。

当地消防和救援部门发言人门杜斯（Arnaud Mendousse）说，虽然降雨量只有10毫米到30毫米，但情况已显著改善。

门杜斯说：“我们知道这提供了喘息的机会，但并不意味着战斗结束。如果接下来的48到72小时不下雨，风险将大大增加。”他补充说：“火还没有完全熄灭，土壤仍然非常热。”

目前，德国、波兰、奥地利和罗马尼亚已承诺支援法国，派遣总计361名消防员，以及几架来自欧盟机队的水上灭火飞机。