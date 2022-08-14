欧盟斥塔利班 暴力镇压妇女集会

（早报讯）数十名阿富汗妇女星期六（8月13日）在喀布尔游行集会遭塔利班士兵暴力驱赶，欧盟星期天（14日）对阿富汗妇女和女性的人权状况恶化表示“特别关注”。

塔利班士兵为了驱赶抗议者，向空中开枪，又用枪托殴打妇女。集会组织者发言人帕西说：“他们驱逐了女孩们，撕毁了我们的标语，并没收了许多女孩的手机。”

欧盟外交和安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）在一份声明中说：“欧盟特别关注阿富汗妇女和女孩的命运，她们的自由、权利和获得教育等基本服务的机会被系统地剥夺。”

塔利班2021年8月15日夺取阿富汗政权后，承诺尊重女性权利，采取温和的施政方式，但当地女性在上学和工作方面临越来越多限制，还被要求在公共场合完全遮盖自己，包裹脸部。

报道称，暴力事件证明塔利班政府对女性施加越来越多的限制。

博雷利强调：“阿富汗必须遵守其作为缔约国的国际条约，包括维护和保护经济、社会、文化、公民和政治权利，并允许所有阿富汗人充分、平等和有意义地代表和参与国家治理。”

欧盟在声明指出，欧盟向阿富汗人民提供基本人道主义援助的前提，是阿富汗继续作为“一个稳定、和平与繁荣”的国家，以及塔利班须坚持人权原则，“特别是妇女和女孩、儿童和少数群体的权利”。