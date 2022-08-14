韩国9月中完成向美军出让萨德用地程序

（早报讯）韩国政府向美军出让“萨德”反导系统（THAAD）所占军用土地的程序有望于9月中完成。

据韩联社报道，韩国总体府曾表明将在8月底实现萨德基地的正常运营，但军方人士透露，8月底只能完成实务程序，如韩美双方确认地段情况、地段坐标等。

驻韩美军“萨德”基地现为韩军用地，须向美军出让。据《驻韩美军地位协定》（SOFA）规定，萨德的投放、运营、维护费用由美方承担，韩方负责提供基地的地段和水电等配套设施。韩美若要走完《驻韩美军地位协定》所规定的所有行政程序，很可能要到9月中才能尘埃落定。

基地占地面积约148万平方米，2017年4月出让第一宗地段面积为32.7779万平方米，第二宗地段至今未能完成出让。韩国国防部2017年披露的第二宗地块面积约为37万平方米，两宗合计约70万平方米。

韩国总统办公室高官早前说，萨德反导系统是能确保国民生命与财产安全不受朝鲜核导威胁的自卫防御手段，事关国家安全主权，不容妥协。

中国外交部曾在中韩外长会谈后称，在韩部署萨德明显损害中国战略安全利益，中方已多次向韩方表明关切，韩国政府也正式对外作出“三不一限”的政策宣示。

所谓“三不一限”是指韩方不增加部署萨德、不形成韩美日军事联盟、不参与美方的导弹防御系统、限制现有萨德的实际使用。