特朗普住家被搜后 美联邦执法人员面临威胁风险激增

（早报讯）美国联邦调查局和国土安全部警告，前总统特朗普位于佛罗里达州迈阿密的住家被搜查后，联邦执法人员面临的威胁风险激增。

美国两名高级执法机构官员向全国广播公司新闻（NBC News）披露，联邦调查局（FBI）和国安部上星期五（8月12日）向执法机构发布了一份联合情报公告，称网上与其他平台针对执法人员的威胁在海湖庄园被搜查后大增。

美国国安部向路透社证实发布了一份威胁公告，但拒绝向路透社提供这份公告。据路透社消息，美国有线电视新闻网（CNN）和哥伦比亚广播公司（CBS）也报道了公告的内容。

NBC新闻引述其中一名执法机构官员的话说，来自网上和其他平台的威胁主要是针对联邦执法人员，对其他执法部门和政府官员的威胁也略有增加。

另据CBS报道，情报公告中提到的担忧之一，是“在FBI总部外放置脏弹和呼吁发动‘内战’和‘武装叛乱’”。

美国当局已确定了“多个明确威胁与有针对性的暗杀对象，与搜查海湖庄园的司法、执法及政府官员有关联，包括批准搜查海湖庄园的联邦法官都被列为下手目标。”

两名执法机构高官说，FBI和国安局敦促联邦执法人员对国内暴力极端分子事件，包括过去和新近发生的事件保持警惕。

一名男子14日凌晨开车撞击美国国会大厦附近的路障，下车后向空中开枪，在国会警察靠近他时自轰身亡。

另一名男子于11日上午试图闯入FBI辛辛那提市分局访客安检区失败，逃离现场后与执法人员对峙交火，最终被击毙。当地媒体引述执法部门消息人士的话称，联邦调查人员正在调查这名男子是否与极右翼团体有联系。

美国联邦调查局人员8月8日持搜查令进入佛罗里达州海湖庄园，并打开特朗普的保险箱，带走多箱文件。共和党对联邦调查局搜查特朗普的住家表示不满，并誓言若共和党在11月中期选举夺回国会控制权，他们将调查司法部此次的“政治干预行动”。

美国一家联邦地区法院法官12日批准公开对海湖庄园的搜查令，搜查令中列举了特朗普可能存在的三项刑事犯罪行为，包括处理联邦政府文件不当、妨碍司法和传输国防情报。相关罪名如果成立可导致罚款或监禁。

美国司法部说，FBI特工从海湖庄园取回了11套机密文件，包括一些被标记为最高机密的文件。