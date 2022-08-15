专家：中国大陆向武统台湾倾斜 美中冲突风险升高

（早报讯）中国大陆军方连日来在台湾周边海空域举行的大规模实弹演习已经告一段落，但是解放军陆海空及火箭军对台湾的武力炫耀却让外界担心这些动作会加剧美中冲突的风险。

美国之音星期一（8月15日）报道，美国众议院议长佩洛西8月2日不顾北京警告访问台湾后，中国大陆在台湾周边海空域举行了历时将近一个星期的大规模实弹演习。另外，北京还以佩洛西访台破坏了美中关系的政治基础和互信为由，宣布中断与美国的一系列沟通管道，包括两军热线联系。

分析人士认为，佩洛西访台这个事件或许也改变了北京当局的军事算计与规划。卡内基国际和平基金会驻北京安全事务学者赵通对路透社说：“这场危机强化了中国对国家统一可能只有通过强制方法才能实现的看法。”

中国大陆军方此次军演最引人注目的地方就是解放军首次实战演练了对台湾实施全岛封锁，以此在战时逼迫台湾缴械投降或作为直接入侵台湾的第一步。

解放军发射的弹道导弹首次飞越台北的天空，落入台湾东边海域预设的靶区；解放军的战机和舰艇还屡次穿越由美军在1950年代划定、但北京从未承认的台湾海峡中线。

路透社采访的安全专家认为，解放军部队，特别是海军未来将持续围绕台湾进行战巡，不仅常常穿越台海中线，而且维持在台海的优势兵力。

即使在最新一轮台海危机开始前，中国大陆军方就已经多次声称拥有对台湾海峡的主权，强调台湾海峡并非国际水域。美国和台湾则驳斥了中方的立场。

台湾国际战略学会理事长王昆义对路透社说：“中国大陆表明它有实力将其说法付诸实施，而且它的说法也不是空泛的外交姿态。”他说：“演习改变了最初由美国人建立的台湾海峡的现状。我们正在观望美国人是否会采取措施，恢复这一现状。”

白宫则拒绝在台海出现新的现状或“新常态”，强调美国海空军未来几周将例行性穿越台海。

在中国大陆军方宣布完成台湾周边海空域演习任务的同一天，北京国台办和国新办发布《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，一方面宣称“我们不承诺放弃使用武力”，另一方面表明愿意继续“以最大诚意、尽最大努力争取和平统一”。

白皮书重提“一国两制”，但删除了之前版本白皮书中有关两岸统一后，北京不派军队驻台的承诺。

路透社引述分析师的话说，虽然北京重申“努力争取和平统一”，表明目前无意立即发动攻占台湾的行动，但是北京在佩洛西访台后宣布中断两军联络管道，削弱了管理两军意外冲突的护栏，增加了长期的军事冲突风险。

北京人民大学国际关系教授时殷弘接受路透社访问时说：“中美对抗将变得更为激烈。故意的冲突仍不大可能，但是中国决定暂停两军沟通肯定给防止意外对抗增添了难度。”

北京为了抗议佩洛西访台，除了暂停两军沟通外，还中断了美中两国在气候变化以及禁毒等领域的合作。北京同时宣布制裁佩洛西及其家人。

中国政府针对佩洛西访台举行的大规模军演和反制措施让中国国内民族主义激情高涨，中国互联网和社媒上要求实现“祖国统一”的呼声特别响亮。但是很多分析师认为，中国国家主席习近平不会因为民意压力而在他尚未做好准备之时被迫发动对台进攻。

一名要求不具名的政治圈内人对路透社说：“中国领导人可以利用人民的民族主义情绪让他们的决策合理化，同时对别国施加压力，但是反之却未必行得通，领导人不会因为民意沸腾而采取鲁莽的行动。”