光复77周年纪念日 尹锡悦提对朝政策“大胆计划”

（早报讯）韩国总统尹锡悦星期一（8月15日）出席光复77周年纪念仪式并发表讲话时，提及对朝鲜政策路线图“大胆计划”的构想。他说，如果朝鲜采取实质性无核化措施，韩国将帮助朝鲜划时代地改善经济状况和提升居民生活质量。

韩联社报道，尹锡悦说，朝鲜无核化对实现韩半岛、东北亚乃至全球可持续和平不可或缺。

尹锡悦详细介绍了“大胆计划”的具体内容，包括大规模粮食支援、发电和输配电基建支援、港口和机场现代化项目、提升农业生产的技术支援、医院和医疗基础设施现代化项目、国际投资及金融支援等。

至于韩日关系，尹锡悦说，过去为争取并捍卫自由，韩国需摆脱日本的政治统治。如今日本是韩国应携手应对威胁全球公民自由等各种挑战的近邻。只有韩日两国基于普世价值面向未来，朝着肩负时代赋予的使命方向迈进，两国之间的历史问题才能得以妥善解决。

政府将继承韩国前总统金大中和日本前首相小渊惠三联合发表的《21世纪韩日新伙伴关系共同宣言》精神，尽快恢复并发展韩日关系。

尹锡悦还说，正如《三一独立宣言》、大韩民国临时政府宪章、朝鲜独立运动家尹奉吉义士的独立精神所体现的，抗日独立运动旨在建立国民当家做主的民主共和国，建立尊重自由、人权、法治的国家，而非忽视自由人权的极权主义国家。

他强调，独立运动精神在面对敌对势力建立自由国家、实现经济增长和工业化、基于此发展民主主义的过程得以继承，且不断发扬光大。