伊朗外交部称作家拉什迪遇刺是咎由自取

（早报讯）伊朗说，知名印度裔英国作家拉什迪遇刺是咎由自取，整件事只能怪拉什迪和为他撑腰的人。

路透社报道，伊朗外交部发言人卡纳尼在星期一（8月15日）的新闻发布会上说，拉什迪不能以言论自由来合理化他在著作中亵渎宗教。

卡纳尼说：“拉什迪被袭击，只能怪他自己和他的支持者，我们不认为这件事应该怪罪于其他人……任何人都没有资格把这件事归咎于伊朗。”

他说：“拉什迪亵渎伊斯兰先知，逾越了15亿穆斯林的红线。这是他自找的。”

现年75岁的拉什迪1988年出版的小说《撒旦诗篇》被指亵渎回教。1989年伊朗当时的最高精神领袖霍梅尼发布教令（fatwa），命令全球穆斯林追杀拉什迪以及与出版《撒旦诗篇》相关的所有人。自此，拉什迪一直过着东躲西藏的日子。2000年移居美国后，尽管生命继续受到威胁，但他越来越多地出现在公众面前，而且经常没有采取明显的安保措施。

8月12日，拉什迪在纽约州肖托夸研究所准备发表演讲时，被突然冲上台的24岁黎巴嫩裔美国男子马塔连捅多刀。一度得依靠呼吸器，现在已能说话。他的经纪人14日发电邮说，拉什迪“不再需要依靠呼吸器，但伤势仍然严重，漫长的康复之路才刚开始。”

伊朗政府此前并没有对拉什迪遇袭做出官方反应，但伊朗几份强硬派报章赞扬了袭击者。

卡纳尼15日表明，伊朗对拉什迪的袭击者所知道的信息都是来自媒体报道。

纽约州法庭以二级谋杀未遂和持械伤人罪提控马塔，他拒不认罪。检控官在庭上指这是一起有预谋的袭击，拉什迪被刺了大约10次。