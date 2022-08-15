纳吉：新证据显示SRC案法官存在“严重利益冲突”

（早报讯）马来西亚联邦法院星期一（8月15日）开始审理前首相纳吉被控挪用SRC国际公司4200万令吉（约1295万新元）资金案的上诉。纳吉的律师指去年7月宣判纳吉罪名成立的吉隆坡高庭法官纳兹兰与本案存在“严重利益冲突”，并要求联邦法院在完成对纳兹兰的调查后，才开始审理这起上诉案。

吉隆坡高庭法官纳兹兰2020年7月28日裁定纳吉所有七项罪名成立。纳吉随即向上诉庭上诉，上诉庭2021年12月8日驳回上诉并维持高庭原判。纳吉过后向联邦法院上诉。

纳吉的首席辩护律师郑宝德星期一告诉联邦法院五司，纳吉没在过去几年的审讯期间提呈新证据，是因为纳吉今年5月9日到7月7日才陆续收到一些匿名信，指纳兹兰2006年曾任马来亚银行（马银行）集团的法律顾问和董事会秘书，并负责集团所有法律部门的管理与行政。

郑宝德说，纳吉收到这些匿名信前，原本不知道纳兹兰曾在马银行担任法律顾问期间，间接参与设立SRC国际公司，以及处理对一个马来西亚发展有限公司（一马公司）的贷款。

郑宝德表示，这些证据显示纳兹兰与此案存在严重利益冲突，但控方当初并未披露这些信息，导致纳吉无法在案件审讯之初反对有利益冲突的法官审理此案。

联邦法院首席大法官东姑麦润、东马首席大法官阿邦依斯干达，以及三名联邦法院法官娜丽妮、林添钻和莫哈末扎比丁组成的联邦法院五司，预计从8月15日至19日，以及8月23日至26日共九天时间审理此案。他们将先审理是否接受辩方提呈的新证据，然后再进入上诉案的实质审讯。有关新证据的审理将在星期二（8月16日）继续。