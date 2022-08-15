英国率先批准二价冠病疫苗

（早报讯）英国成为第一个批准可对抗冠病原始毒株和奥密克戎毒株的二价疫苗（Bivalent Vaccine）的国家。

据路透社报道，英国药品与保健品管理局（MHRA）星期一（8月15日）说，已批准这款由莫德纳生产的疫苗作为成年人的追加剂。

MHRA说，临床试验数据显示，追加剂引发了对奥密克戎BA.1亚型毒株和2020年原始毒株的“强烈免疫反应”。

莫德纳今年6月说，试验数据显示，这款二价疫苗作为第四剂疫苗，针对奥密克戎的中和抗体量提高了八倍。

此外，一项分析结果显示，这款疫苗还对目前占主流地位的BA.4和BA.5亚型毒株产生良好的免疫反应。

莫德纳引述试验数据称，这款二价疫苗针对奥密克戎亚型毒株所产生的抗体水平，比注射原版疫苗作为追加剂高出1.69倍。

MHRA也说，没有在莫德纳的新疫苗配方发现严重的安全问题。

英国疫苗接种与免疫联合委员会应该很快会发布如何部署这款疫苗的建议。

MHRA：这款二价疫苗将提供更有力工具 对抗变异病毒

英国政府今年7月说，将在秋初推出疫苗追加剂计划，为50岁以上、高风险人群、前线工人和疗养院职员接种追加剂。

虽然现有冠病疫苗仍能提供良好的保护，预防出现住院和死亡的重症，但随着病毒不断变异，疫苗有效性不断下降。

MHRA局长雷恩（June Raine）在一份声明中说：“英国正在使用的第一代冠病疫苗继续提供重要保护和拯救生命。现在有了这款二价疫苗，将给我们的武器库提供一种更有力的工具，保护我们免受这种不断变异疾病的侵害。”

欧洲药品管理局（EMA）官员预计二价疫苗会在9月前获得欧盟当局批准使用，但欧洲今秋开打的追加剂可能以针对原始毒株和奥密克戎BA.1亚型毒株的二价疫苗为主。

美国食品与药物管理局（FDA）则打算引进针对原始毒株和奥密克戎BA.4及BA.5亚型毒株的疫苗。

除了莫德纳，辉瑞和BioNTech也在测试可对抗奥密克戎毒株的信使核糖核酸（mRNA）疫苗。