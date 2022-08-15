调查：日本四成城镇托儿所 要父母把脏纸尿片带回家

（早报讯）调查发现，日本四成城镇的托儿所会要求父母把孩子的肮脏纸尿片带回家，显示这种“奇怪”的做法其实在日本相当普遍。

英国《卫报》引述日本《每日新闻》的报道说，总部设在大阪、为公共托儿机构提供纸尿片的公司Baby Job，对所有1461个经营日间托儿中心的城镇进行了调查，结果发现39%的城镇实行纸尿片“外带”政策。

即使某个城镇经营的日托中心里面，只有一家让父母每天带着用过的纸尿片回家，有关城镇也会被列入名单。

调查发现，49%的城镇没有这样的要求，而11%的城镇不确定或只是回答“其他”。

要求父母把纸尿片带回家的做法，在西部的滋贺县最普遍，当地有多达89%的托儿所这么做。相比之下，东京和南部冲绳县的这一比例分别为17%和5%。

一位母亲说：“我从来没有告诉过托儿所，但这让我感到困扰，也觉得奇怪。我为什么要带它们回家？”她透露，自己一回家就会把装着脏纸尿片的袋子扔掉。

实行“外带”政策的托儿所给出了几个理由，大多数说这让父母有机会通过检查孩子的粪便来了解孩子的健康状况；少数说它们没有设施或预算来处理纸尿片。

福冈市一名官员说，这种做法是可重复使用尿布更为普遍的时代遗留下来的。明治大学社会学教授藤田结子说，这项政策反映了日本社会过时的育儿方式。