（早报讯）最后一名法国士兵星期一（8月15日）正式撤离西非马里共和国（Mali）。

路透社报道，法国总统府爱丽舍宫发声明说：“今天早上（巴黎时间下午1时，新加坡时间晚上8时）……随着最后一名参与‘新月沙丘’行动（Operation Barkhane）的法国士兵离开马里，重新部署（法国部队的）行动已经完成。”

声明强调：“法国仍在萨赫勒、几内亚湾和乍得湖地区与所有合作伙伴一起致力于维持地区稳定和打击恐怖主义。”

2012年3月，马里发生政变，反政府武装占领北部基达尔、加奥、通布图三个大区。2013年1月10日，反政府武装攻入南北通道的要地孔纳，马里政府随后向法国求援，法国11日派兵支援马里政府。

2014年，时任法国总统奥朗德发起“新月沙丘”行动，目标是扫清当地的恐怖主义，但5000名法军陷入长达八年的拉锯战，在失去数十名法军后，恐怖主义威胁不减反增。

2020年和2021年，马里先后发生了两次政变，掌权的马里军方违反选举协议，要求延长军政府的执政期限，马法两国关系急转直下。

今年1月，马里军政府正式要求法国大使离开马里，两国关系随即破裂。法国随后在2月17日宣布从马里撤军，但承诺继续在萨赫勒地区打击恐怖主义。

萨赫勒地区是非洲撒哈拉沙漠和苏丹草原之间一个宽320公里至480公里的狭长地带，横跨布基纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚和尼日尔，这五个国家共同组成了“萨赫勒五国集团”。马里过渡政府今年5月15日决定退出萨赫勒五国集团。

法国军队撤出马里，意味着当地秩序将陷入持续混乱。据美国非政府组织“武装冲突地点与事件数据项目”（ACLED）的统计，自今年年初以来，马里、尼日尔和布基纳法索已有2000多个平民丧生。