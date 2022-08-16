马国前海军首长被控三刑事失信罪 涉款逾2100万令吉

（早报讯）濒海战舰（LCS）合约丑闻曝光后，前马来西亚皇家海军首长阿末南里星期二（8月16日）被控三项刑事失信罪，涉及款额达2108万4151令吉（约652万新元）。

据《东方日报》报道，现年78岁的阿末南里也是Boustead Naval Shipyard的前董事经理，他当天面控时对三项控状均不认罪。

根据第一项控状，阿末南里被控于2011年4月9日至5月4日期间，批准向Setaria Holding Limited在新加坡的渣打银行支付总额1354万1140令吉。

第二项控状，他被控在未经董事会批准下，在2011年4月19日至5月4日期间，批准将135万零716令吉转账至另一家新加坡公司JSD Corporation。

第三项控状，阿末南里在未经BNS董事会批准下，在2010年10月28日至11月22日期间，批准将618万2295令吉转至Sousmarin Armada。

阿末南里在这三项控状中抵触《刑事法典》第409条文，一旦罪名成立，可被判处监禁不少过两年，最高监禁20年、鞭笞及罚款。

鉴于阿末南里不认罪，法官批准他以50万令吉及一名担保人，保释候审。

法官也谕令阿末南里将护照交给法庭保管，并将此案定于11月24日过堂。