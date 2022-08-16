苹果传解僱上百合约员工 全球科技公司裁员风起

（早报讯）据知情人士透露，全球科技巨头苹果（Apple）在过去一个星期里，为了控制招聘和支出以应对潜在的经济衰退，解雇了大约100名以合约形式聘用的招聘人员。

根据彭博社，该知情人士说，这些招聘人员是负责为苹果招聘新员工的。而苹果罕见地解雇这么多以合约形式聘用的员工，显示苹果正在放缓招聘活动。由于解雇消息目前尚未公开，知情人士要求匿名。

据知，苹果告诉这些被解僱的员工，这次裁员是因为苹果目前的业务需求已经出现变化。在多年一直添加人力后，苹果现在也像许多其他科技公司一样，开始放缓一些部门的招聘了。

首席执行官库克（Tim Cook）在公司的业绩报告线上会议证实，虽然苹果在某些领域还是会继续进行投资，但是公司在支出方面会更加“审慎”。

到目前为止，苹果仍留住公司的全职招聘人员。而且并非所有以合约形式聘用的招聘人员都被解雇。彭博社说，苹果发言人拒绝就这消息置评。苹果在上财年结束时拥有大约15万4000名员工。

除了苹果之外，近期也有许多科技公司都暂停招聘计划。他们不是冻结、取消工作机会，就是裁员。

根据跟踪初创公司和上市公司裁员的网站Layoffs.fyi的数据，第二季度全球467家公司总共裁减了3万7000多个职位。相比之下，去年同期被裁退的员工则不到3000人。

谷歌母公司Alphabet 减缓招聘工作

谷歌的母公司Alphabet目前也一直在减缓招聘工作。公司首席执行官皮查伊（Sundar Pichai）在7月份就曾告诉员工，尽管公司在第二季度增加了1万名谷歌成员，但公司将在年内开始放慢招聘步伐，并只优先考虑工程和技术人才。截至3月底，Alphabet拥有近16万4000名员工。

在7月28日的季度业绩线上会议中，电子商务巨头亚马逊（Amazon）也表示，它会以2019年以来最慢的速度增加工作岗位。在依靠“自然减员”的方式，亚马逊的员工人数已经比上一季度减少了约10万人。亚马逊现在拥有152万全职和兼职员工。尽管员工人数有所减少，但是亚马逊仍然是科技界最大的雇主。

另外，加利福尼亚州旧金山的软件公司Calm最近也裁减了400名员工中的20％；加密货币交易所Coinbase Global在今年6月份也裁员18％，为经济衰退做准备。

领英8月解雇全球活动营销团队

据Insider报导，微软（Microsoft）旗下的领英（LinkedIn）8月份解雇了其全球活动营销团队。

面簿母公司Meta Platforms也缩减了招聘工程师的计划，减少幅度至少30％。首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）告诉旗下员工，他预计市场会出现近期历史上最严重的经济衰退之一。截至3月底，该公司拥有7万7800多名员工。