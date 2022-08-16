比尔盖茨：将与韩国加强抗疫合作拯救人类

（早报讯）美国微软公司创始人比尔盖茨说，将与韩国加强合作抗击疫情拯救人类，希望韩国在抗击传染病方面发挥更大作用。

韩联社报道，比尔盖茨星期二（8月16日）在韩国国会以应对冠病等传染病与国际合作为主题发表讲话。

盖茨说，相信通过与韩国建立强有力的伙伴关系，能从根本上解决全球卫生问题。如此一来，不仅能防治小儿麻痹症和麻疹等传染病，还能从其他传染病中拯救人类。

盖茨说，他这次访韩是为了与韩国政府签署关于增进全球卫生安全、促进健康公平可及、继续帮助中低收入国家防治传染病的谅解备忘录（MOU）。他提出，在全球卫生危机肆虐的当下，正是盖茨基金会与韩国进一步加强合作的最佳时机。

盖茨强调，国际社会有必要合力研制冠病疫苗，结束冠病疫情，防止传染病全球性大流行重演，同时重建全球卫生秩序。他说，各方目前对全球基金的投资极其重要，而韩国正是最适合从中发挥引领作用的国家。韩国具备疫苗生产能力、富有创意的民间研发队伍、专业化的研发能力、顶尖的生物制造人才，在冠病检测领域也发挥着领头羊的作用。

盖茨指出，韩国政府在国际社会应对传染病的多边机制和相关行动中发挥核心作用，其间已取得了可喜成果。韩国扩大对全球卫生项目的投资，已承诺向冠病疫苗全球获取机制（COVAX）捐助2亿美元（约2.76亿新元），对有关全球卫生事务的多种倡议提供积极支持。他说，希望韩国在这些全球卫生机制中发挥更大作用。