中国“锁台”导弹军演 美第七舰队司令：不可接受且不负责任

（早报讯）美国第七舰队司令指中国大陆近日发射导弹飞越台湾，是“不可接受”和“不负责任”的。

美国第七舰队司令、海军中将托马斯（Karl Thomas）星期二（8月16日）在“东南亚合作与训练”（SEACAT）演习开幕仪式前的媒体圆桌会上接受媒体提问时，发表上述观点。

他说：“如果我们任由这种情况发生，而且不对此提出异议，那就会成为下一个常态。那是不可接受的，发射导弹飞越台湾上空进入航行自由的国际水域航道是不负责任的。”

托马斯在演习开幕致辞时说，俄罗斯并非唯一使用借口和战争威胁基于规则的国际秩序，而“秀肌肉”的国家。他不点名批评中国大陆，但指约一周前在台湾周边海空域出现的实弹军演，有导弹落在繁忙的国际水域航道，“几乎不能算是负责任的行为”。

托马斯也说，中国大陆已将美国国会议员访问台湾视为极具挑衅意味的行为，若美国将目前部署在菲律宾海的里根号（USS Ronald Reagan）航空母舰派遣至台湾海峡航行，预计中国大陆将把这一行为视为挑衅意味更加大的行为，是否这样做，是美国领导人得思考的问题。

美国海军牵头的年度多边“东南亚合作与训练”（SEACAT）演习，由新加坡海军的资信汇合中心协调。多国参与的这项活动，希望通过演习加强合作，以共同应对海上可能出现的危机、紧急事件和非法活动，维护海洋国际秩序。