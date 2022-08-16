韩美启动下半年联合预备演习

（早报讯）据韩国军方星期二（8月16日）消息，韩美两军当天起实施为期四天的危机管理演习，为下半年联演“乙支自由护盾”（UFS）做准备。另一方面，韩国日前爆发大规模反美集会，参加者要求解散韩美同盟。

韩联社报道，危机管理演习是“乙支自由护盾”的预备演习，假设韩半岛出现战争等危机迹象，韩美须熟练掌握避免战争的危机管理步骤。危机管理演习结束后，两军将从22日起正式启动“乙支自由护盾”联演。

报道指出，朝鲜政府将这次韩美联演定性为挑衅、侵略战争预演、鲁莽的军事挑战、核战演习。朝鲜领导人金正恩上月27日曾警告，若韩方继续滋事寻衅，威胁朝方安全并加剧军事紧张局势等，将为它的行径付出相应的代价。

韩国总统尹锡悦15日在光复77周年纪念讲话中，提出对朝政策路线图“大胆构想”，称若朝鲜采取实质性无核化措施，韩方将帮助朝鲜划时代地改善经济状况和居民生活质量。

不过，有分析认为，金正恩称“加剧军事紧张局势”的发言指的是韩美联演。据此推测，朝鲜或以韩美联演为借口重启弹道导弹试射。若朝鲜重启导弹挑衅，将给韩方的“大胆构想”泼冷水。

综合韩媒报道，首尔市中心13日爆发大规模反美集会。集会参加者要求韩国政府中断韩美联合军演，同时要求“解散韩美同盟，撤走驻韩美军”。这次反美集会的发起者韩国“全国民主劳动组合总联盟”的负责人说，要与任意摆布朝鲜半岛命运的美国作斗争。

据报道，“全国民主劳动组合总联盟”13日在首尔中区崇礼门前，接连举行“8·15全国劳动者大会”和“光复77周年8·15自主和平统一大会”。据韩国警方估算，当天至少有6000人参加集会。据集会主办方估算，当天有1万名左右的集会参加者，在大会致辞等环节结束后进行了游行。