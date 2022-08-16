美日韩实施宙斯盾舰反导训练 加强合作对朝

（早报讯）由于朝鲜最近的一系列弹道导弹实验，使得国际紧张局势持续升级，美日韩为此加强了合作共识，展开为期一周的联合训练。

日本防卫队星期二（8月16日）称，鉴于朝鲜接连发射弹道导弹，美日韩三国从8日至14日在美国夏威夷周边，实施了使用宙斯盾舰应对弹道导弹的联合训练。澳大利亚和加拿大也同步参加了这次训练。

共同社报道称，三国在这次训练中确认了探测已发射的弹道导弹直至拦截的程序。这是自2017年12月以来，日美韩首次公布实施弹道导弹相关联合训练的消息。

今年6月，日本时任防长岸信夫、美国国防部长奥斯汀、韩国国防部长李钟燮在时隔两年半后，再次于新加坡召开防长会谈。三方为加强对朝鲜弹道导弹开发的安全合作达成合作共识，决定早日重启三国联合训练。

日本现任防长滨田靖一16日在记者会上说：“为维持并加强自由开放的印度太平洋，（美日韩）强化了合作，今后也将继续深化三国的合作。”

据了解，日本海上自卫队派出宙斯盾舰“羽黑”号，美军派出两艘宙斯盾舰，韩国海军和澳洲军队分别派出了一艘宙斯盾舰，加拿大海军则派出一艘护卫舰。

在这次训练中，美日韩使用雷达捕捉发射导弹、并共享了导弹的发射高度和速度等情报，还开展拦截导弹的模拟训练。此外，美国也与澳洲和加拿大进行了情报共享等训练。

今年3月，朝鲜在平壤国际机场成功试射新型洲际弹道导弹（ICBM）“火星-17”。这枚导弹的最高射高为6248.5公里，射程为1090公里，能在飞行约67分钟后，精准降落在朝鲜东部海域的预定水域。

今年5月，朝鲜从平壤顺安一带朝东部海域先后发射三枚弹道导弹。韩国军方事后推测，第一枚可能是“火星-17”型洲际弹道导弹，其余两枚或为短程弹道导弹。

今年6月，韩美海军从2日至4日在日本冲绳海域联合进行航母战斗群演习后，朝鲜在5日从平壤顺安等多地向东部海域连发八枚短程弹道导弹，以示不满。

专家指出，朝鲜已发出了警告，今后韩朝和朝美进行对话的可能性微乎其微。8月底韩美将进行联合联演，不排除到时候朝鲜将发射导弹或进行第七次核试验。