马国政府准备提呈“政治献金法案”

（早报讯）马来西亚首相依斯迈沙比里说，反跳槽法修宪案在国会获得朝野支持而通过后，政府准备继续在国会提呈“政治献金法案”和恢复“国会服务法令”。这两项条例都符合反对党的改革诉求，因此预料到时也将获得反对党支持而顺利在国会通过。

依斯迈沙比里星期二（8月16日）在首相署举行的“与首相有约”集会致词时说，反跳槽修宪法案在国会引起议员们热烈讨论，但唯有朝野合作才得以让它在国会顺利通过。“反跳槽修宪法案获得所有当时在场的国会议员支持而通过，我们也将提呈政治献金法案。当我们提到三权分立时，政府也将恢复国会服务法令。”

前首相纳吉2015年卷入一马公司丑闻后，多次否认收取一马公司7亿美元（约9.6亿新元）资金，并指那是沙特阿拉伯王室捐给巫统的政治献金。反对党及公民组织过后要求政府制定新法管制政治献金。负责国会及法律事务的首相署部长旺朱乃迪8月12日透露，政府计划在今年10月的国会下议院会议上提呈政治献金法案。

“1963年国会服务法令”则是确立马国三权分立宪政架构的重要法令。它授权国会自行聘用职员及决定行政运作，也能自行拟定预算。这让国会这个立法机构，能独立于行政机构及司法机构。

然而，在国阵政府执政时期，时任首相马哈迪在1992年废除这项法令，改由一名首相署部长掌管国会行政事务、首相署公共服务局掌管国会职员的任免，并由财政部掌控国会的预算。反对党当时批评马哈迪的做法导致国会完全由行政部门控制而丧失了独立性，并主张尽快恢复这项法令。