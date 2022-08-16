周二美市盘前小幅退低 重点谈社交平台Snap

今天重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期二（8月16日）走势偏低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌11.80点或0.28％，报4285.30点；纳斯达克100指数期货也下跌36.20点或0.26％，报13631.00点；道琼斯指数期货则跌85.30点，报33827.10点。

美国股市隔夜（15日）上升。投资者目前乐观认为，联储局可以实现经济软着陆，支持大型成长股延续了近期的涨势。

苹果（Apple）股价隔夜上涨0.6％，微软（Microsoft）股价也上涨0.5％，特斯拉（Tesla）股价则上涨3.1％，给了标准与普尔500指数和纳斯达克指数带来最大的提振。

标准与普尔500指数上隔夜上升16.99点，闭市报4297.14点。重量级的道琼斯指数则起151.39点，闭市报33912.44点。以科技股为主的纳斯达克100指数也上升0.75％或101.31点，以13667.18点收市。

美国股市隔夜的交易量却是今年迄今为止最少的，交易所的总成交量只有95亿9000万股，比过去20天的109亿7000万股平均成交量显著少。

盘前交易重点：

华尔街分析师普遍预测，零售巨头沃尔玛（Walmart）在开盘前公布的季度每股盈利会是1.60美元，营业额则会是1505亿1000万美元。沃尔玛股价今晚盘前上升2.38美元，截稿时报134.98美元。

华尔街分析师普遍预测，冬海（Sea Ltd）在开盘前公布的季度每股亏损会是1.19美元，营业额则会是29亿7000万美元。冬海股价在今晚盘前交易中下跌3.48％，截稿时报86.84美元。

视频游戏公司Unity Software隔夜拒绝了AppLovin以175亿4000万美元的收购计划，并表示将继续和以色列软件公司IronSource合并，继续开发应用程序。Unity Software股价隔夜因此下跌7.13％。今晚盘前该股回稳，微起0.28美元，截稿时报54.58美元。

激进股东勒布（Daniel Loeb）旗下的Third Point再次吸购迪士尼（Disney）的新股份。这个消息带动迪士尼股价隔夜上涨1.34％。根据市场盛传，勒布在致迪士尼首席执行​​官查佩克（Bob Chapek）的信中说，勒布会“尽一切努力”在2024年初的合同期限之前，收购Comcast剩余的少数股权。今晚盘前，迪士尼股价上升0.58美元，截稿时报124.84美元。

今天下文我们来看看Snap隔夜发布的新消息。今晚盘前该股微升0.05美元，截稿时报12.29美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、苹果、超微（Advanced Micro Devices）、Carnival Corp和Palantir Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价跌多起少。

Snap的付费订阅功能现在正在扩展到沙特阿拉伯、印度和埃及，目标市场总共有25个之多。（路透社）

Snap（纽约证券交易所代码：SNAP）

（早报讯）社交媒体应用平台Snapchat的母公司Snap隔夜公开发布好消息。该公司旗下的Snapchat+高级订户人数首次突破100万户。这也是Snap在今年6月推出的全新“高端服务”，目的就是为公司开创新的收入来源。

这个消息让Snap股价隔夜攀高5.34％，也让投资者对这只在上个月（7月22日）单日就猛泻近40％的Snap股稍微重燃新希望。

在第二季度业绩令人失望后，Snap的股价上个月总共下跌了25％。除了是因为广告业绩低过华尔街分析师的预测之外，导致该股暴跌的更重要的因素，是Snap的高管们都拒绝对公司接来下的业绩做出任何预估。

虽然当时首席执行官斯皮格尔（Evan Spiegel）曾说，公司会努力加快收入增长，而且开拓新的收入来源。但是，投资者当时仍看不到任何能够增加收入来源的迹象。

根据该公司的最新资料，Snapchat+在美国每月收费是3.99美元。这些高级订户可以获取11项普通用户不可用使用的独家功能。Snap隔夜宣布的其中四项新功能包括：新的Snapchat应用程序图标设计，以及让订户能够在Snapchat上让名人更容易看到他们的消息的能力等。订户也还可以在台式电脑上使用Snapchat。

Snap说，付费订阅功能现在正在扩展到沙特阿拉伯、印度和埃及，目标市场总共有25个之多。

目前在市场的社交媒体公司当中，只有推特（Twitter）有推出每月4.99美元的付费项目，名为Twitter Blue。面簿和Instagram目前则不提供任何付费项目。

虽然Snap的新收入来源看来挺有潜能的，但是在Tipranks的36名分析师当中，目前只有10名给予该股“买入”的评级，22名给予“持守”评级，另外四名则给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是14.93美元。看来Snap还得多加把劲才能真正赢到分析师的信心。