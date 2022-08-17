英国就脱欧后科研课题 与欧盟启动争端解决方案

（早报讯）英国政府星期二（8月16日）说，英国已经与欧盟启动了争端解决程序，以参与欧盟的科学研究计划。这是英国脱欧后的最新争论。

根据2020年底签署的贸易协定，英国可参与欧盟的一系列科学和创新计划，包括总值约955亿欧元（约1338亿新元）的“地平线”（Horizon）计划。

但英国说，18个月过去了，欧盟尚未确定让英国参与这些计划。除了“地平线”、这些计划还包括：气候变化地球观测计划“哥白尼”（Copernicus）、核研究计划“欧洲原子能共同体”（Euratom），以及太空监测与追踪等服务。

双方都说，在研究方面的合作将是互利的，但双方的关系因英国脱欧协议中有关与英国北爱尔兰贸易的部分内容而恶化，促使欧盟启动法律程序。

英国外交部长特拉斯在一份声明中说：“欧盟明显违反了我们的协议，一再寻求将重要的科学合作政治化，拒绝确定（英国）参与这些重要计划。”

欧盟委员会发言人费里星期二说，他已经看到有关报道，但尚未收到正式通知。他重复说，布鲁塞尔承认“在合作和科学研究与创新、核研究和太空方面的相互利益”。他说：“然而，重要的是要回顾一下其中的政治背景：在执行撤军协议和贸易与合作协议的部分内容方面存在严重困难。”